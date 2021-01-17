17.01.2021 (22:35)

В Парке «Патриот» прошла историческая реконструкция одного из сражений Великой Отечественной войны

В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в период праздников состоялась историческая реконструкция одного из сражений Великой Отечественной войны, в котором приняла активное участие советская кавалерия.

По окончании реконструкции сражения зрителям были продемонстрированы особенности выполнения рубки шашкой, а также приемы управления лошадьми.

В Парке «Патриот» регулярно проводятся исторические реконструкции с применением исторической бронированной, авто- и мототехники, а также значительного количества участников российских военно-исторических клубов.

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