17.01.2021 (22:35)
В Парке «Патриот» прошла историческая реконструкция одного из сражений Великой Отечественной войны
В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в период праздников состоялась историческая реконструкция одного из сражений Великой Отечественной войны, в котором приняла активное участие советская кавалерия.
По окончании реконструкции сражения зрителям были продемонстрированы особенности выполнения рубки шашкой, а также приемы управления лошадьми.
В Парке «Патриот» регулярно проводятся исторические реконструкции с применением исторической бронированной, авто- и мототехники, а также значительного количества участников российских военно-исторических клубов.
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