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17.01.2021 (22:18)

Командование Михайловской военной артиллерийской академии проводит агитационные мероприятия для кандидатов на обучение

Командование Михайловской военной артиллерийской академии проводит широкий комплекс агитационные мероприятия в целях обеспечения предварительного отбора кандидатов на обучение курсантами в 2021.

Большинство мероприятий в сложившихся условиях приобрело дистанционный характер. Профессорско-преподавательский состав академии проводит встречи и тематические беседы с выпускниками образовательных организаций в онлайн-формате на открытой платформе видеоконференцсвязи.

В адрес военных комиссариатов, отделов образования всех субъектов РФ, довузовских образовательных организаций Минобороны России, воинских частей направлены комплекты целевой серии печатных и электронных информационно-агитационных материалов. Также правила приёма курсантов размещены на официальном сайте академии.

В этом году на обучение курсантами рассчитываем принять свыше 600 человек.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Военное образование , Военная академия , Артиллерия
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