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17.01.2021 (22:08)

На Курпских высотах в Кабардино-Балкарской Республике почтили память павших воинов

ДОСААФ России по Кабардино-Балкарской Республике совместно с местной администрацией организовали и провели торжественные мероприятия в селе Инаркой Терского района в честь 78-й годовщины со дня освобождения Республики от немецко-фашистских захватчиков.

В ноябре 1942 года село было оккупировано немецкими войсками. В декабре того же года к северо-востоку от села произошёл один из самых кровопролитных боев на территории Кабардино-Балкарии — битва за Курпские высоты. В ходе этого сражения наступление немецких войск, рвавшихся к нефтеносным месторождениям Грозного и Баку было остановлено и началось масштабное освобождение Кабардино-Балкарии от фашистских захватчиков.

В январе 1943 года республика была полностью освобождена от немецко-фашистской оккупации и эта дата навеки вписана в летопись Великой Отечественной войны.

В память о павших в боях при освобождении села и сельчан, погибших на фронтах войны, в селе установлен мемориал.

В митинге у памятника защитникам Родины участвовали представители органов государственной власти и регионального отделения оборонного общества, молодежные и ветеранские организации, поисковики, юнармейцы. Председатель регионального отделения ДОСААФ России Кабардино-Балкарской Республики Мухажид Закуев сказал: «Наши предки воевали, чтобы мы жили в мирных условиях, чтобы радовались жизни. Поэтому мы должны помнить и передавать из поколения в поколение историю и правду о Великой Отечественной войне».

Участники патриотической акции возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания. После возложения цветов участники митинга совершили традиционное восхождение на Курпские высоты. Потомки солдат-победителей прошли по трехкилометровому маршруту к легендарной высоте, на которой установлен обелиск в честь семи тысяч погибших советских солдат.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ
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