17.01.2021 (16:44)

Глазной клинике ВМА исполнилось 160 лет со дня основания

160 лет назад, по Указу Императора Александра II при кафедре глазных болезней Императорской медико-хирургической академии был открыта глазная клиника. Сама кафедра окулистики появилась в академии одной из первых. В 1818 году по ходатайству президента академии Якова Васильевича Виллие профессором на новую кафедру был назначен Иосиф Эрнст Груби – доктор медицины и хирургии, доктор философии и богословия Венского университета, член Эрфуртской академии. В Отечественную войну, находясь при главной квартире фельдмаршала Михаила Богдановича Барклая де Толли, Груби сделал около 300 успешных операций. Поэтому конференция Медико-хирургической академии единогласно признала его достойным звания доктора медицины и хирургии Российской империи без экзамена.

Офтальмологию в академии преподавал и Николай Иванович Пирогов. Ему принадлежит первое краткое изложение основ отечественной военно-полевой офтальмологии.

В 1861 году руководство кафедры было поручено академику Эдуарду Андреевичу Юнге, который избрал основными направлениями научной деятельности патологическую анатомию и физиологию органа зрения. Он также заложил основы оптического производства в России.

Именно по предложению Юнге в типовой штат университета Российской империи была внесена клиника глазных болезней.

Сегодня в клинике офтальмологии Военно-медицинской академии ежегодно проходят лечение более 2000 пациентов, большую часть из которых составляют военнослужащие, пенсионеры Министерства обороны, а также члены их семей. Кроме того, в клинике оказывается помощь гражданскому населению в рамках ОМС и ДМС. Клиника располагает оснащенной по международным стандартам операционной, современной диагностической аппаратурой, микрохирургическим инструментарием, микроскопами, лазерами, оснащением для витреальной хирургии и факоэмульсификации.

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