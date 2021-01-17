17.01.2021 (21:03)
В соединениях и воинских частях 12 Главного управления Минобороны России проводятся Дни национальной кухни
В соединениях и воинских частях 12 Главного управления Минобороны России проводятся Дни национальной кухни. Профессиональные повара готовят для военнослужащих традиционные блюда различных стран.
В подмосковном учебном центре состоялся день белорусской кухни. Культурно-художественное обслуживание на торжественном обеде организовано творческим коллективом Центрального офицерского клуба 12 Главного управления.
Новости по теме:
Отдельный трубопроводный батальон ЗВО в ходе тактико-специального учения подтвердил высокий уровень боевой готовности
Специалисты отдельных трубопроводных батальонов соединений МТО ЮВО, ЗВО, а также подразделений МТО Черноморского флота в 2020 году осуществляли строительство водовода Белогорск-Симферополь
Представители органов МТО в 2020 году приняли активное участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в качестве участников, и одними из организаторов
Метки: