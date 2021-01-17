17.01.2021 (21:03)

В соединениях и воинских частях 12 Главного управления Минобороны России проводятся Дни национальной кухни

В соединениях и воинских частях 12 Главного управления Минобороны России проводятся Дни национальной кухни. Профессиональные повара готовят для военнослужащих традиционные блюда различных стран.

В подмосковном учебном центре состоялся день белорусской кухни. Культурно-художественное обслуживание на торжественном обеде организовано творческим коллективом Центрального офицерского клуба 12 Главного управления.

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