17.01.2021 (21:55)

Артиллеристы ЗВО уничтожили условное незаконное вооруженное формирование в ходе учения в Ленинградской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы ЗВО уничтожили условное незаконное вооруженное формирование в ходе учения в Ленинградской области

Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) уничтожили условное незаконное вооруженное формирование в ходе специального учения в Ленинградской области.

Расчёты самоходных гаубиц «Акация» и буксируемых орудий «Нона-К» нанесли огневое поражение прямой наводкой по целям, расположенным на дальностях от 1 до 3 км.

По замыслу учения, условный противник закрепился в населенном пункте. Координаты объектов для поражения передали наземные группы разведки, а также операторы комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10».

Кроме того, артиллеристы выполнили индивидуальные и групповые нормативы по работе на технике, совершенствовали навыки проведения противоогневого маневра, осуществления марша из пункта постоянной дислокации в назначенный район.

В ходе учения также были рассмотрены вопросы взаимодействия при организации и управлении огнем, ведения разведки и борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

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