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17.01.2021 (20:25)

В гарнизонах Северного флота состоялись очередные встречи хоккейных команд

В рамках чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на «Кубок командующего Северным флотом» состоялся ряд встреч хоккейных команд в гарнизонах Северного флота.

Во флотской столице городе Североморске в круглогодичной ледовой арене Северного флота команда «К-21», в тяжелой борьбе, уступила со счетом 3:4 хоккеистами команды «Петр Великий» одноимённого тяжёлого атомного ракетного крейсера.

В гарнизоне авиаторов Североморск-3 прошла встреча хоккейных команд Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Альбатрос» и «Палубник» палубной авиации, где уверенную победу со счетом 13:1 одержал «Альбатрос».

У себя дома на ледовой площадке проселка Сафоново Мурманской области, хоккейная команда «Гроза» армии ВВС и ПВО одержала победу над командой морской пехоты «Спутник» со счетом 10:1.

На ледовой площадке города Заозерск Мурманской области, хоккейная команда «Абордаж» бригады десантных кораблей одержала уверенную победу над командой «Медведи» соединения подводных лодок со счетом 6:3.

В поселке Видяево Мурманской области, «Тайфун» подводных сил флота одержал победу со счетом 9:3 у команды пехотинцев «Штурм».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Спорт , Соревнования
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