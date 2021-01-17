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17.01.2021 (20:08)

В Военно-медицинской академии применяют инновационные методы лечения болезни Паркинсона

В клинике нервных болезней Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова инновационными методами успешно лечат болезнь Паркинсона.

Лечение пациентов с поздними стадиями болезни Паркинсона сопровождается значительными трудностями. Связано это с тем, что по мере прогрессирования заболевания истощается пул дофаминергических нейронов, а также снижается их депонирующая способность.

В клинике нервных болезней, при поддержке хирургов клиники госпитальной хирургии, в течение последних 11 лет проходят клинические исследования особой формы леводопы (лекарственного средства для лечения болезни Паркинсона), которая при помощи постоянной стомы доставляется в тощую кишку, где происходит всасывание препарата при помощи специального насоса.

В этом году в Военно-медицинской академии силами специалистов клиник нервных болезней и общей хирургии произведена первая установка гастроеюнальной стомы для осуществления данного вида лечения вне клинического исследования с последующим лекарственным обеспечением в рамках квот Комитета здравоохранения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия , Медицина
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