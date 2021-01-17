17.01.2021 (19:13)

В Ленинградской области механиков-водителей ЗВО обучат вождению в экстремальных условиях

Механики-водители боевых машин соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе учебных сборов на базе полигонов объединения пройдут курс специальной подготовки к вождению в экстремальных условиях на штатной технике.

Особое внимание будет уделено совершенствованию навыков военнослужащих в движении на максимально и минимально возможных скоростях по труднопроходимой местности и снежной целине, в условиях слабой видимости и наличии на пути движения различных естественных и искусственных препятствий.

Кроме того, военнослужащие получат необходимые знания об особенностях эксплуатации танков и бронетранспортеров при низких температурах воздуха, а также выполнят ряд специальных задач по ведению воздушной разведки, передаче установленных радиосигналов, подготовке и обслуживании боевых машин на привале и в пункте постоянной дислокации.

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, в местах построения экипажей и внутри боевых машин личный состав находился в средствах индивидуальной защиты – медицинских масках и перчатках.

В курсах специальной подготовки задействовано более 200 военнослужащих объединения и около 50 единиц военной техники.

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