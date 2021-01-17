17.01.2021 (18:20)

Молодые музыканты Адмиралтейского оркестра приняли Присягу в стенах Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге, в Атриуме Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Военную Присягу на верность Родине и воинскому долгу приняли молодые музыканты Адмиралтейского оркестра ? старейшего военно-морского оркестра России.

Современный Адмиралтейский оркестр — высокопрофессиональный творческий коллектив военных музыкантов. Его отличает блестящая виртуозность и тончайшая интонация, изысканная нюансировка, яркое красочное звучание и поистине безграничный репертуар. Оркестр исполняет как прикладную военную, так и старинную, классическую, современную и танцевальную музыку.

Выступления Адмиралтейского оркестра в лучших концертных залах Санкт-Петербурга давно стали неотъемлемой частью музыкальной жизни города. Адмиралтейский оркестр — постоянный участник петербургских международных фестивалей: «Дворцы Санкт-Петербурга», «Большой вальс», «Адмиралтейская музыка», «Пасхального фестиваля» и Фестиваля военных духовых оркестров.

По некоторым сохранившимся до наших дней данным, история Адмиралтейского оркестра уходит в глубь веков - к Петровским временам. За три месяца до основания Санкт-Петербурга, Царь приказал взять двадцать девять певчих из царской капеллы – хора певчих дьяков, которые числились тогда за приказом Казанского дворца в Москве, и передать их в морское ведомство (Адмиралтейский приказ) для обучения игре на гобоях и барабанах. Наиболее вероятно, что именно эти ученики и оказались год спустя в Санкт-Петербурге, где обосновалось Адмиралтейство. Во всяком случае, после закладки в Санкт-Петербурге осенью 1704 года Главного Адмиралтейства, в северной столице уже зазвучала морская музыка. Трели гобоев и дробь барабанов ежедневно аккомпанировали строительству молодого Российского Флота.

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