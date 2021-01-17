17.01.2021 (17:35)

Экипажи трех новых боевых кораблей прибыли в Санкт-Петербург для обучения в Объединенном учебном центре ВМФ

Экипажи трех новых боевых кораблей прибыли в Санкт-Петербург для прохождения 2-х месячного цикла подготовки на базе Объединенного учебного центра ВМФ России. Речь идет об экипажах кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Петр Ильичёв» и «Георгий Курбатов», строящихся для ВМФ России на Средне-Невском Судостроительном заводе, а также экипаже патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов», построенного на Зеленодольском судостроительном заводе. О прибытии экипажей в Санкт-Петербург доложено Главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову.

«Свыше 15 экипажей надводных кораблей различных классов, строящихся для ВМФ России пройдут комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге в 2021 году», - сообщил ранее Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания, на котором рассматривались вопросы надводного кораблестроения в текущем году.

Как подчеркнул адмирал Николай Евменов, - «акцент в подготовке экипажей новых кораблей будет поставлен на приобретение устойчивых практических навыков личным составом, а также на эксплуатацию современных образцов техники и вооружения, которые имеют высокую степень автоматизации. В том числе, будет продолжена подготовка экипажей с учетом оснащения ряда проектов кораблей роботизированными системами. С целью эффективности обучения экипажей новых кораблей, программы Объединенного учебного центра ВМФ постоянно совершенствуются синхронно с развитием научно-технического прогресса в отечественной кораблестроительной отрасли»

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, также, сообщил, что «Объединенный учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге приступил к выполнению плана на 2021 год по обучению экипажей, строящихся для Военно-Морского Флота боевых кораблей. В январе начнут подготовку экипажи кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Петр Ильичёв» и «Георгий Курбатов», строящихся для ВМФ России на Средне-Невском Судостроительном заводе, а также экипаж патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов», построенного на Зеленодольском судостроительном заводе.

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