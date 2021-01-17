17.01.2021 (17:03)

Около 12 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции поступит в учебные заведения Минобороны России в зоне ответственности ЗВО

В высшие военные учебные заведения, расположенные в зоне ответственности Западного военного округа до конца января поступит свыше 12 тысяч доз вакцины против коронавируса.

Каждая доза включает себя два компонента вакцины, которые вводятся поэтапно спустя 3 недели контроля за состоянием здоровья вакцинированных. Прежде всего вакцинацию пройдут военные специалисты, напрямую работающие с инфицированными коронавирусом, руководящий состав, военнослужащие, несущие боевое дежурство, и преподаватели высших военных учебных заведений.

Введение первого компонента вакцины курсантам, преподавателям и сотрудникам высших военных учебных заведений, запланировано на первые числа февраля текущего года.

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