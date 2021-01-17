17.01.2021 (16:13)
Командующий ЮВО проверил подготовку купели для крещенских купаний в Ростове-на-Дону
Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников проверил подготовку купели для крещенских купаний у храма Святого Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону.
В Ростове-на-Дону у главного храма ЮВО - храма Святого Георгия Победоносца – военнослужащие приступили к установке купелей для крещенских купаний.
Рядом с храмом специалисты инженерного подразделения ЮВО оборудуют резервуары-купели с проточной водой, объединенные общим помостом.
Безопасность проведения мероприятия возложена на подразделения военной полиции, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты.
Военные медики на базе пневмокаркасного модуля развернут медицинский пункт, а также проконтролируют соблюдение антивирусных ограничений, обеспечив всех участников защитными медицинскими масками и санитайзерами.
Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечат художественные коллективы гарнизона, ансамбль песни и пляски ЮВО, военный оркестр. В репертуаре – популярные песни о зиме и музыкальные композиции русской классики.
В Ростове-на-Дону храм Святого Георгия Победоносца станет единственным, где освятят купели. Установка купелей и обряд их освящения согласованы с митрополитом Меркурием, а также с представителями городской администрации.