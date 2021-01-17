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17.01.2021 (15:54)

Апробация экспериментальной программы подготовки снайперов ЗВО завершилась в Белгородской области

Снайперы общевойсковой армии Западного военного округа завершили экспериментальную программу подготовку в Белгородской области.

Военнослужащие отработали действия в позиционной войне, разведку целей, выбор и обустройство снайперских позиций, перемещение между позициями в дневное и ночное время, бой в городе, приманку на отблеск оптического прицела и срав атаки противника снайперским огнём.

Апробация экспериментальной программы подготовки прошла на полигоне снайперов и включила в себя индивидуальную подготовку и действия в составе пар, стрельбу из неудобных положений с использованием «живого упора», «холодного выстрела» и «снайперского залпа».

Также обучающиеся отработали скрытную разведку местности в условиях населенного пункта, маскировку ложных позиций для ликвидации ключевой цели после проведения ложного отвлекающего выстрела.

Всего к прохождению подготовки было привлечено около 100 военнослужащих из состава разведывательных и отдельных снайперских подразделений общевойсковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Снайперы
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