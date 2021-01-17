17.01.2021 (15:34)

На Северном флоте определили лучших гиревиков

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» в городе Североморске состоялся чемпионат Северного флота по армейскому гиревому рывку.

В соревнованиях приняли участие более 80 военнослужащих из основных объединений и соединений флота. Они состязались в пяти весовых категориях в двух дисциплинах: толчке 2-х гирь и рывке гири. Спортсмены лёгких весовых категорий до 73-х килограммов использовали 24-килограммовые гири, а более тяжёлые 32-х килограммовые.

Лучший результат в рывке 24-килограммовой гири (272 раз) показал Георгий Попков. Подняв над головой 32-килограммовые гири 426 раз, Андрей Шепурев поставил рекорд соревнований. В чемпионате также участвовали и представительницы прекрасного пола, Дарья Лазарева подняла 16-килограммовую гирю 183 раза.

В командном зачёте первое место безоговорочно заняла самая сильная и многочисленная сборная объединения ВВС и ПВО «Гроза». Второе место завоевала команда армейского корпуса «Армата», а третьей стал команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил.

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