17.01.2021 (15:08)

В 8-й общевойсковой армии ЮВО прошел чемпионат по волейболу

В г. Новочеркасске Ростовской области прошел чемпионат по волейболу на кубок 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

На участие в чемпионате подали заявки 20 команд из соединений и воинских частей (ЮВО) дислоцированных в Краснодарском крае, Ростовской и Волгоградской области.

Чемпионат проводился по Олимпийской системе, игра продолжалась по достижению одной из команд 20 очков. По итогам чемпионата победителем стала команда мотострелкового соединения из Волгоградской области.

Соревнования по волейболу проводились с целью популяризации спорта среди военнослужащих и развития у них физических качеств.

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