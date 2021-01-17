17.01.2021 (14:50)

Новобранцы Камышинского отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск посетили комнату Боевой славы

Личный состав вновь прибывшего пополнения отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения, дислоцированного в Волгоградской области посетил комнату Боевой славы соединения.

В ходе экскурсии новобранцев познакомили с историей соединения, славном боевом пути, его героях и их подвигах, а также о достижениях личного состава соединения на современном этапе.

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В настоящее время сформированы учебные подразделения, в которых уже более месяца опытные офицеры проводят с личным составом занятия, в ходе которых новобранцы осваивают первичные навыки и получают знания по предметам боевой подготовки.