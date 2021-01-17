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17.01.2021 (14:34)

Военные инженеры ВВО подготовили трассы на полигоне Бурдуны для проведения конкурсов АрМИ-2021 в Республике Бурятия

Военнослужащие инженерных подразделений  мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, закончили подготовку трасс для первого и второго этапов конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» на полигоне «Бурдуны».

По результатам проверочных заездов трассы и препятствия на них, такие как «противотанковый  ров», «змейка», «эскарп», «колейный мост», «косогор» соответствуют стандартам проведения конкурсов.

На огневом рубеже полигона Бурдуны подготовлены мишени, имитирующие танк и низколетящую воздушную цель (вертолет), расчет РПГ, наземную установку ПТУР во фронтальной проекции на дистанциях от 600 до 1800 метров.

Первый (отборочный) этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» стартует в конце февраля текущего года. В нем определят лучшие экипажи, которые примут участие в армейском этапе конкурсов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Инженерные войска , Полигон , АрМИ
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