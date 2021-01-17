17.01.2021 (14:27)

Военная техника ЗВО с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» подтвердила свою надёжность в экстремальных условиях

Военная техника бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа с установленной системой «ЭРА-ГЛОНАСС» подтвердила свою надёжность во время испытаний в экстремальных условиях.

Бронеавтомобили со средствами спутниковой, радиорелейной связи, пункты управления, навигации, военной почты, полученные по гособоронзаказу были оборудованы новой системой слежения, которая прошла практическую апробацию в ходе практических задач на полигонах в Воронежской, Белгородской, Астраханской областях.

Глобальная навигационная спутниковая система реагирования предназначена для определения местонахождения транспортного средства через спутники «ГЛОНАСС» в приоритетном порядке через защищенный спутниковый сигнал в случае аварийной ситуации.

Также военные водители могут используют глобальную навигационную спутниковую систему для отслеживания перемещения транспорта.

С 2015 по 2021 год зона покрытия слежения системы значительно расширилась до 80% общей территории Российской Федерации и позволяет отслеживать перемещение транспортных средств в режиме реального времени.

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