17.01.2021 (14:19)

Сотрудники ВАИ ВВО усилили контроль за безопасностью дорожного движения военного транспорта в Приамурье

В связи с сильными перепадами температур в Приамурье, сотрудниками военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа усилена работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Инспекторы ВАИ проводят дополнительный контроль подготовки техники перед выездом, а также инструктируют водителей и специалистов-техников воинских частей о действиях в различных ситуациях на дорогах.

Сотрудники ВАИ регулярно доводят до военных водителей статистику ДТП с гражданским автотранспортом в Амурской области.

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