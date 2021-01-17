Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

17.01.2021 (14:19)

Сотрудники ВАИ ВВО усилили контроль за безопасностью дорожного движения военного транспорта в Приамурье

В связи с сильными перепадами температур в Приамурье, сотрудниками военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа усилена работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий.

Инспекторы ВАИ проводят дополнительный контроль подготовки техники перед выездом, а также инструктируют водителей и специалистов-техников воинских частей о действиях в различных ситуациях на дорогах.

Сотрудники ВАИ регулярно доводят до военных водителей статистику ДТП с гражданским автотранспортом в Амурской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военные автоинспекторы провели акцию «Ремень безопасности» в Ульяновской области
Российские военнослужащие в Таджикистане нанесли комплексный радиоэлектронный удар по пунктам управления и узлам связи условного противника
Военные полицейские общевойсковой армии ЗВО приступили к проведению первого этапа конкурса АрМИ-2021 «Страж порядка» в 10 военных гарнизонах
Связисты ЦВО создали единую систему управления войсками на учении в Поволжье

Метки:
Центральный военный округ , ВАИ , Военная полиция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false