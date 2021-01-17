17.01.2021 (14:19)
Сотрудники ВАИ ВВО усилили контроль за безопасностью дорожного движения военного транспорта в Приамурье
В связи с сильными перепадами температур в Приамурье, сотрудниками военной автомобильной инспекции (ВАИ) Восточного военного округа усилена работа по профилактике дорожно-транспортных происшествий.
Инспекторы ВАИ проводят дополнительный контроль подготовки техники перед выездом, а также инструктируют водителей и специалистов-техников воинских частей о действиях в различных ситуациях на дорогах.
Сотрудники ВАИ регулярно доводят до военных водителей статистику ДТП с гражданским автотранспортом в Амурской области.
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