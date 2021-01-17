17.01.2021 (14:11)

Экономия энергоресурсов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту в 2020 году составила более 50 миллионов рублей

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту подвёл итоги работы за 2020 год.

По информации руководства филиала в 2020 году силами его сотрудников проведен ремонт на 159 хозяйственных объектах на общую сумму более 18 миллионов рублей.

К отопительному периоду 2020-2021 годов подготовлено более 2700 объектов казарменного и жилого фондов, 478 коммунальных объектов и более 600 километров инженерных сетей.

В этот период специалисты ЦЖКУ по БФ уделяли большое внимание мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов инфраструктуры Министерства обороны Российской Федерации. Для этого проведена системная работа по совершенствованию наружного освещения было заменено более чем 7500 штук обычных осветительных приборов на энергосберегающие, проведена поверка и ремонт 372 приборов учёта энергоресурсов и заключено 4 энергосервисных государственных контракта.

В результате проводимой работы по энергосбережению, филиалом ЦЖКУ по Балтийскому флоту в 2020 году экономия потребления энергоресурсов за составила 52,8 миллионов рублей

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице