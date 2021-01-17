17.01.2021 (14:01)

Специалисты РХБ защиты ВВО провели дезинфекцию объектов здравоохранения в Забайкалье

Военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, провели специальную обработку первой городской больницы в Чите.

Расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ на базе автомобиля КАМАЗ-43114, с помощью автономных приборов снаряженных раствором для дезинфекции на основе соли гипохлорита кальция были продезинфицированы общие помещения, лестничные марши, хозяйственные блоки больницы. При этом общая площадь обработки составила более 700 кв. метров. Работы были проведены в средствах индивидуальной защиты кожи, глаз и органов дыхания.

Помимо этого, специальная обработка осуществляется регулярно на объектах военного госпиталя, санаториев, соединений и воинских частей ВВО.

Дезинфекция объектов военной и гражданской инфраструктуры в Забайкальском крае проводится специалистами войск РХБ защиты в течение последних 8 месяцев, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. С этой целью задействовано свыше 200 военнослужащих, а также порядка 50 единиц специальной техники и вооружения.

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