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17.01.2021 (13:56)

В гвардейской танковой армии ЗВО к празднованию Крещения Господня оборудовано более 15 купелей

Православные военнослужащие гвардейской танковой армии Западного военного округа отпразднуют Крещение Господне омовением в специально оборудованных купелях в ледяной воде с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

Всего на территории 5 субъектов Российской Федерации где дислоцируются соединения и воинские части танковой армии для военнослужащих оборудовано более 15 купелей. В водоемах расчищены и вырублены полыньи со сходным трапом, установлены помосты и палатки для переодевания, проведено временное освещение. В палатках будет в день купания поддерживаться тепло и будут установлены термосы с горячим чаем.

В мероприятиях примут участие военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал соединений и воинских частей танкового объединения ЗВО.

Для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих на всех местах проведения купаний будут дежурить машины неотложной помощи.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Религия
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