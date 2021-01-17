17.01.2021 (13:48)

В Энгельсском полку дальней авиации снегопад не повлиял на боеготовность аэродрома

Аномальный снегопад не повлиял на боеготовность соединения дальней авиации в Саратовской области.

В настоящее время аэродром готов к выполнению задач по предназначению, учебно-тренировочные полеты экипажей стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс проводятся в штатном режиме.

Подразделения аэродромно-технического обеспечения авиационной части с помощью специальной техники выполнили работы по очистке взлетно-посадочной полосы и аэродрома.

Для очистки взлетно-посадочной полосы были задействованы комбинированные поливомоечные автомобили АКПМ-3 на базе шасси «Урал» и «ЗиЛ-130», а так же специальная автомобильная техника - тепловая гололедная машина, работающую по принципу тепловых пушек.

Особое внимание уделялось очистке мест выруливания дежурных сил авиационного соединения и очистке взлетно-посадочной полосы.

Подразделения обеспечения полетов расчистили основные магистральные и рулежные дорожки, стоянки авиационной техники и прилегающие карманы.

Всего в очистке взлетно-посадочной полосы было задействовано около 20 единиц автомобильной и специальной техники, привлекалось свыше 100 военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице