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17.01.2021 (13:37)

Военные автоинспекторы провели акцию «Ремень безопасности» в Ульяновской области

Военные автоинспекторы провели акцию «Ремень безопасности» в Ульяновской  области, направленную на профилактику соблюдения правил дорожного движения.

В рамках мероприятия автоинспекторы учили водителей военных транспортных средств и пассажиров пользоваться ремнями безопасности. На мобильных постах водителям и пассажирам доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.

В следующем месяце инспекторы ВАИ проведут акцию «Безопасность дорожного движения» в Пензенской области.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ , Военная полиция , Безопасность
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