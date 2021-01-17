17.01.2021 (13:37)
Военные автоинспекторы провели акцию «Ремень безопасности» в Ульяновской области
Военные автоинспекторы провели акцию «Ремень безопасности» в Ульяновской области, направленную на профилактику соблюдения правил дорожного движения.
В рамках мероприятия автоинспекторы учили водителей военных транспортных средств и пассажиров пользоваться ремнями безопасности. На мобильных постах водителям и пассажирам доводилась информация о важности использования ремней безопасности, а также демонстрировались видеоролики пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.
В следующем месяце инспекторы ВАИ проведут акцию «Безопасность дорожного движения» в Пензенской области.
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