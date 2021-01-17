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17.01.2021 (13:22)

Зенитный ракетный полк Кантемировской дивизии ЗВО признан лучшим подразделением ПВО Сухопутных войск ВС РФ

Гвардейский зенитный ракетный Тарнопольский ордена Александра Невского полк Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа, дислоцируемый в городе Наро-Фоминск в Подмосковье призван лучшим подразделением противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

В течение 2020 года полк под командованием полковника Рината Шайнурова неоднократно принимал участие в крупных тактических учениях, в том числе в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». Военнослужащие полка продемонстрировали свой профессионализм на высшем уровне и были отмечены командованием при выполнении учебно-боевых задач.

На полковом плацу заместитель начальника управления ПВО Сухопутных войск полковник Сахарчук Николай Николаевич вручил командиру пока переходящий кубок лучшего подразделения ПВО и поздравил личный состав с полученным достижением.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , ПВО , Западный военный округ
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