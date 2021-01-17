17.01.2021 (13:05)

В общевойсковом объединении ВВО в Забайкалье стартовал чемпионат по армейскому рукопашному бою

На базе спортивного комплекса ЦСКА в Чите стартовал чемпионат по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих. В турнире принимают участие более 60 воинов - спортсменов в 7 весовых категориях от 60 до 85 кг и выше из числа военнослужащих воинских частей и соединений Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на территории Забайкальского края.

Традиционно турнир начался с регистрации участников, процедуры взвешивания и других регламентных мероприятий. По правилам соревнований поединок длится не более 4 минут. Проигравший участник выбывает из дальнейшей борьбы.

По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда объединения, которая после дополнительной подготовки выступит на первенстве Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою.

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