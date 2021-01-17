17.01.2021 (12:45)
В мотострелковом соединении ЦВО более 40 новобранцев приняли Военную присягу
В мотострелковом соединении 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Алтайском крае, к военной присяге приведены более 40 новобранцев осеннего призыва 2020 года.
Церемония началась с выноса государственного флага Российской Федерации и боевого знамени соединения. В ходе проведения мероприятия командованием было рассказано об истории и боевом пути соединения, в котором будет проходить службу молодое пополнение. Затем новобранцы перед строем произнесли текст Присяги.
Мероприятие проходило с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.
41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.