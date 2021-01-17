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17.01.2021 (12:45)

В мотострелковом соединении ЦВО более 40 новобранцев приняли Военную присягу

В мотострелковом соединении 41 общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированном в Алтайском крае, к военной присяге приведены более 40 новобранцев осеннего призыва 2020 года.

Церемония началась с выноса государственного флага Российской Федерации и боевого знамени соединения. В ходе проведения мероприятия командованием было рассказано об истории и боевом пути соединения, в котором будет проходить службу молодое пополнение. Затем новобранцы перед строем произнесли текст Присяги.

Мероприятие проходило с соблюдением всех противоэпидемиологических мер.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Присяга
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