17.01.2021 (12:35)
Юнармейцы Хабаровска участвуют в виртуальной экскурсии по военно-историческому музею ВВО
В Хабаровске воспитанники Всероссийского детско-юношеского военно- патриотического общественного движения «Юнармия» принимают активное участие в виртуальной экскурсии по военно-историческому музею Восточного военного округа.
Экскурсия представляет собой видеоролики по определенной тематике, раскрывающие важные эпизоды из военной истории Дальнего Востока.
Всего вниманию юнармейцев будет представлено 12 видеоуроков, проводимых экскурсоводом Военно-исторического музея ВВО Еленой Нищемных.
Проведение уроков с визуализацией позволяет юношам и девушкам лучше освоить изучаемый материал по истории края в условиях пандемии.
Новости по теме:
Для военнослужащих армейского корпуса ВВО на Сахалине состоялся концерт ансамбля современной народной песни «Русский терем»
Метки: