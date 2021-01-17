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17.01.2021 (12:35)

Юнармейцы Хабаровска участвуют в виртуальной экскурсии по военно-историческому музею ВВО

В Хабаровске воспитанники Всероссийского детско-юношеского военно- патриотического общественного движения «Юнармия» принимают активное участие в виртуальной экскурсии по военно-историческому музею Восточного военного округа.

Экскурсия представляет собой видеоролики по определенной тематике, раскрывающие важные эпизоды из военной истории Дальнего Востока.

Всего вниманию юнармейцев будет представлено 12 видеоуроков, проводимых экскурсоводом Военно-исторического музея ВВО Еленой Нищемных.

Проведение уроков с визуализацией позволяет юношам и девушкам лучше освоить изучаемый материал по истории края в условиях пандемии.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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