17.01.2021 (12:31)

В Западном военном округе создан региональный отдел Центра содействия реализации проектов «Русского географического общества»

В Западном военном округе создан региональный отдел Центра содействия реализации проектов Всероссийской общественной организации «Русского географического общества».

В Санкт-Петербурге под руководством начальника регионального центра управления штаба Западного военного округа полковника Теймураза Чеботарева состоялось совещание, посвящённое организации работы отдела.

В ходе совещания установлен порядок взаимодействия региональных отделений «Русского географического общества» с военнослужащими соединений и воинских частях Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии ВВС и ПВО, дислоцированных на территории 26 субъектов страны.

Также уточнён план экспедиций «Русского географического общества» в зоне ответственности ЗВО, участие в которых смогут принимать офицеры, сержанты и солдаты округа.

В настоящее время Западный военный округ совместно с Русским географическим обществом продолжает реализовывать ряд проектов. Так, с 3 декабря 2019 года по 8 июня 2020 года океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» находились в кругосветной экспедиции, в ходе которой гидрографы ЗВО И РГО с применением новейшего оборудования осуществили ряд исследований, обобщение данных которых продолжается.

В ходе ежегодной совместной экспедиции «Гогланд» военнослужащие ЗВО и специалисты РГО проводят исследование 14 внешних островов Финского залива, изучая особенности биологии, геологии, географии, истории и археологии. Также военнослужащие оказывают помощи в изучении дна акватории Финского залива в ходе поиска затонувших кораблей.

В ежегодной просветительской акции РГО «Географический диктант» участвуют десятки тысяч военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО.

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