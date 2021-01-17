17.01.2021 (12:22)
Для военнослужащих армейского корпуса ВВО на Сахалине состоялся концерт ансамбля современной народной песни «Русский терем»
В гарнизонном Доме офицеров в преддверии Крещения Господня для военнослужащих армейского корпуса ВВО и членов их семей на Сахалине состоялся концерт ансамбля современной народной песни «Русский терем».
Со сцены звучали известные русские народные мелодии, военные песни, песни Сахалинских авторов и инструментальные произведения.
Военнослужащие с воодушевлением подпевали солистам ансамбля во время исполнения песни «Офицеры».
Концерт ансамбля «Русский терем» посетило более 200 военнослужащих армейского корпуса ВВО.
Справочно:
Ансамбль современной народной песни «Русский терем» был создан в 2008 году. За эти годы коллектив дал сотни концертов, включая гастроли в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, является многократный призер муниципальных, региональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Помимо концертной ансамбль ведет большую просветительскую деятельность в Южно-Сахалинске, выступает в городах области. В репертуаре коллектива более 150 разнохарактерных песен и вокально-хореографических композиций.
Ансамбль «Русский терем» уже давно является не только гордостью островного региона - коллектив признан своего рода культурным послом Сахалина за рубежом, где высоко оценивают профессионализм его участников и яркий сценический образ