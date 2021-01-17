17.01.2021 (12:22)

Для военнослужащих армейского корпуса ВВО на Сахалине состоялся концерт ансамбля современной народной песни «Русский терем»

В гарнизонном Доме офицеров в преддверии Крещения Господня для военнослужащих армейского корпуса ВВО и членов их семей на Сахалине состоялся концерт ансамбля современной народной песни «Русский терем».

Со сцены звучали известные русские народные мелодии, военные песни, песни Сахалинских авторов и инструментальные произведения.

Военнослужащие с воодушевлением подпевали солистам ансамбля во время исполнения песни «Офицеры».

Концерт ансамбля «Русский терем» посетило более 200 военнослужащих армейского корпуса ВВО.

Справочно:

Ансамбль современной народной песни «Русский терем» был создан в 2008 году. За эти годы коллектив дал сотни концертов, включая гастроли в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, является многократный призер муниципальных, региональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Помимо концертной ансамбль ведет большую просветительскую деятельность в Южно-Сахалинске, выступает в городах области. В репертуаре коллектива более 150 разнохарактерных песен и вокально-хореографических композиций.

Ансамбль «Русский терем» уже давно является не только гордостью островного региона - коллектив признан своего рода культурным послом Сахалина за рубежом, где высоко оценивают профессионализм его участников и яркий сценический образ

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