17.01.2021 (12:14)

В Главном центре разведки космической обстановки проведены первые в 2021 году учебные стрельбы из штатного оружия

С военнослужащими воинских частей Главного центра разведки космической обстановки были проведены первые в 2021 году учебные стрельбы из штатного оружия.

Более 300 военнослужащих Главного центра разведки космической обстановки приняло участие в стрельбах, в ходе которых были отработаны нормативы по поражению мишеней. Всего было поражено около 100 мишеней, имитирующих живую силу противника. Стрельба велась из автомата Калашникова и из пистолета Макарова, на дистанциях 100 и 25 метров соответственно.

Основные усилия в ходе проведения стрельб были направлены на соблюдение требований безопасности и совершенствование навыков обращения со стрелковым штатным оружием. Подобные тренировки позволяют подробно разобрать каждый элемент подготовки, увидеть часто совершаемые ошибки.

Учебные стрельбы в Главном центре разведки космической обстановки проводятся с регулярной периодичностью, с целью повышения уровня огневой подготовки среди военнослужащих.

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