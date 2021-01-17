17.01.2021 (12:09)

Российские военнослужащие в Таджикистане нанесли комплексный радиоэлектронный удар по пунктам управления и узлам связи условного противника

Российские специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201-й военной базы в Таджикистане в ходе учения нанесли комплексный радиоэлектронный удар по пунктам управления и узлам связи условного противника.

По замыслу учения, мотострелковые подразделения совершили марш в район проведения учения и заняли позиционную оборону. Маневренные группы РЭБ, обеспечили радиоэлектронную маскировку подразделений, создав невидимую защиту. На основном этапе учения, специалисты отработал метод ведения радиоэлектронной борьбы, подавив радиорелейные каналы управления и передачи данных беспилотных летательных аппаратов. Для этого были привлечены все радиоэлектронные средства комплексов «Поле-21М», «Свет-КУ», «Силок-02», «Инфауна», Р-934БМВ, стоящие на вооружении российского соединения и осуществляющие ведение радиоэлектронной разведки в диапазоне частот, заданном каждой автоматизированной станции радиопомех. Определив и подавив рабочие частоты каналов связи условного противника, специалисты РЭБ нарушили систему управления его войск, тем самым обеспечили выгодное положение для перехода в атаку свих главных сил.

Всего в однодневном учении, которое состоялось на полигоне Ляур было задействовано около 500 военнослужащих от мотострелковых подразделений и радиоэлектронной борьбы.

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