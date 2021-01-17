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17.01.2021 (11:52)

В Приморье военнослужащие зенитно-ракетного соединения ВВО приняли Военную присягу

В зенитно-ракетном соединении общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, прошел ритуал приведения к Военной присяге.

Торжественная церемония началась с выноса Боевого Знамени части. С поздравительными словами выступил заместитель командира бригады подполковник Олег Хаюк, он от имени командования соединения поздравил военнослужащих с принятием военной присяги, а личный состав части – с новым пополнением.

Всего к Военной присяге в соединениях и воинских частях объединения приведено свыше 900 новобранцев. Молодое пополнение прошло двухнедельный карантин.

Военнослужащие прошли курс общевойсковой подготовки, получили необходимые для дальнейшей военной службы знания и навыки.

В общей сложности в рамках осеннего призыва для дальнейшего прохождения службы в общевойсковое объединение прибыло несколько тысяч призывников.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Восточный военный округ , Присяга
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