17.01.2021 (11:52)
В Приморье военнослужащие зенитно-ракетного соединения ВВО приняли Военную присягу
В зенитно-ракетном соединении общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском и Хабаровском краях, прошел ритуал приведения к Военной присяге.
Торжественная церемония началась с выноса Боевого Знамени части. С поздравительными словами выступил заместитель командира бригады подполковник Олег Хаюк, он от имени командования соединения поздравил военнослужащих с принятием военной присяги, а личный состав части – с новым пополнением.
Всего к Военной присяге в соединениях и воинских частях объединения приведено свыше 900 новобранцев. Молодое пополнение прошло двухнедельный карантин.
Военнослужащие прошли курс общевойсковой подготовки, получили необходимые для дальнейшей военной службы знания и навыки.
В общей сложности в рамках осеннего призыва для дальнейшего прохождения службы в общевойсковое объединение прибыло несколько тысяч призывников.