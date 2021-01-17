17.01.2021 (09:55)

Военнослужащие ЮВО на Северном Кавказе и Закавказье проведут праздничные мероприятия по случаю Крещения Господня

Священнослужители в рамках празднования Крещения Господня 18 и 19 января с.г. проведут в воинских частях и соединениях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на Северном Кавказе и Закавказье, Божественные литургии, обряды освящения воды.

Всего в торжественных мероприятиях примет участие около 9 тыс. военнослужащих 58-й армии ЮВО. Военнослужащие и члены их семей по желанию смогут принять таинство крещения.

Также крещенские купания будут организованы в горном озере на высоте около 1,5 метров над уровнем моря в оборудованном прорубе. Чин освящения воды совершит помощник командира мотострелковой дивизии ЮВО по работе с верующими военнослужащими отец Георгий.

Вблизи купелей будут оборудованы отапливаемые армейские палатки, а также организовано дежурство специалистов медицинской службы. После омовения всем участникам ритуала выдадут горячий чай и по желанию солдатскую кашу.

Для исполнения религиозных обрядов привлечены штатные помощники командиров по работе с верующими военнослужащими, а так же священнослужители, закрепленные за воинскими частями и соединениями 58-й общевойсковой армии ЮВО.

В настоящее время в соединениях и воинских частях 58-й армии ЮВО проводят духовно-просветительскую работу около 10 представителей различных религиозных конфессий.

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