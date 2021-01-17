17.01.2021 (09:40)

Около 150 новобранцев Псковского гвардейского соединения ВДВ приведены к военной присяге

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении, состоялся торжественный ритуал приведения к военной присяге личного состава вновь прибывшего пополнения осеннего призыва. Для каждого военнослужащего это особый день, где он дает клятву на верность соей Родине – Российской Федерации.

Всего в соединении к Военной присяге приведено около 150 новобранцев.

В связи с ограничениями, допуск родителей на территорию соединения был ограничен. После принятия присяги, каждый военнослужащий смог пообщаться с родителями по телефону.

Выступая на торжественной церемонии, командира полка гвардии подполковник Антон Перцев поздравил личный состав с торжественным событием, пожелал крепкого здоровья, отличной службы и успехов в деле служения на благо Родины - сильной и великой России.

Новоиспечённых десантников напутствовал помощник командира полка по работе с верующими военнослужащими отец Александр, представители ветеранских организаций.

По окончании митинга и торжественного ритуала приведения к военной присяге, личный состав разведывательных подразделений продемонстрировал показательные выступления по специальной подготовке с элементами рукопашного боя, а военнослужащие вновь прибывшего пополнения продемонстрировали слаженные действия при выполнении строевых приемов с оружием, а также комплексы рукопашного боя без оружия и с оружием.

Церемония приведения вновь прибывшего пополнения к военной присяге завершилась торжественным прохождением подразделений воинских частей соединения.

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