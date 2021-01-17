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17.01.2021 (11:17)

На Кубани снайперы спецназа ЮВО начали подготовку к отборочному этапу конкурса АрМИ-2021 «Снайперский рубеж»

В соединении спецназа Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани, началась подготовка военнослужащих снайперов к участию в отборочном этапе конкурса армейских международных игр 2021 года «Снайперский рубеж».

Опытные инструкторы обучают снайперов в составе снайперских пар и групп выбору целей и правилам индивидуального прицеливания из снайперских винтовок Драгунова (СВД) и «Винторез» (ВСС) с применением поправок на повышенное и пониженное атмосферное давление, боковой ветер и температуру.

Особое внимание уделяется маскировке с использованием подручных и естественных средств, применению современных дальномеров, метеостанций, радиостанций, комплексов разведки, управления и связи «Стрелец».

В практических занятиях принимают участие более 100 военнослужащих соединения ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , АрМИ , Снайперский рубеж , Снайперы
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