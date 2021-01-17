17.01.2021 (11:02)

Военнослужащие молодого пополнения КФл завершили обучение по новой программе подготовки

Личный состав молодого пополнения осеннего 2020 года призыва, прибывший для прохождения службы в воинских частях и соединениях Каспийской флотилии (КФл), завершил обучение по новой программе подготовки.

На первом этапе новобранцы проходили медицинское обследование и психологическое тестирование, а также изучали свои задачи по штатной должности и знакомились с командованием.

На втором этапе молодое пополнение отработало элементы начальной военной подготовки, изучив требования общевоинских уставов и строевые приемы, повысив уровень физической подготовленности.

На завершающем этапе военнослужащие КФл освоили курс общевойсковой и одиночной подготовки, изучив технические характеристики и правила эксплуатации вооружения, военной и специальной техники, а также выполнения нормативов огневой и тактической подготовки в полевых условиях.

В Южном военном округе (ЮВО) военнослужащие молодого пополнения, призванные в рамках осеннего 2020 г. призыва, завершили прохождение службы в составе учебных подразделений и распределены по штатным подразделениям для дальнейшего углубленного освоения военной профессии.

Всего в регионах дислокации воинских частей и соединений ЮВО в рамках осеннего призыва было создано 250 подразделений общей численностью более 12,5 тыс. человек, в которых молодые военнослужащие прошли интенсивное обучение по программам общевойсковой и одиночной подготовке.

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