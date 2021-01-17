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17.01.2021 (09:20)

Воспитанники Пермского СВУ планируют поступать в учебные заведения РВСН

Более 90% воспитанников Пермского СВУ планируют поступать для дальнейшего обучения в учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. При этом большинство из них продолжит обучение в Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого и ее филиале в городе Серпухове.

Военная академия РВСН – многоуровневое командно-политехническое учебное заведение, крупный научно-исследовательский центр в области военных и технических наук.

В настоящее время учебные заведения РВСН располагают новейшим учебно-лабораторным корпусом, благоустроенными общежитиями для курсантов и слушателей, спортивным комплексом с бассейном и ледовым катком.

Военная академия РВСН имени Петра Великого готовит офицерские кадры не только для ракетных войск стратегического назначения, 12 Главного Управления Министерства обороны РФ, но и для других видов и родов войск, почти всех силовых структур.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военная академия , Суворовское училище , Военное образование
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