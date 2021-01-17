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17.01.2021 (08:30)

Мастер-класс по актерскому мастерству пройдет в Детской творческой студии ансамбля РВСН «Красная звезда»

Мастер-класс по актерскому мастерству пройдет в Детской творческой студии ансамбля РВСН «Красная звезда».

Опытные наставники проведут серию занятий по развитию  мимики и речи, а также будут обучать детей правильно управлять своими эмоциями на сцене, или в ходе выступлений перед публикой.

Детская творческая студия ансамбля песни и пляски «Красная звезда» РВСН подготовит серию видеороликов до конца года.

Съемки праздничных видеороликов планируется провести в парке «Патриот» и в Пушкинской усадьбе в Подмосковье.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Ракетные войска
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