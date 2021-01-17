17.01.2021 (08:30)
Мастер-класс по актерскому мастерству пройдет в Детской творческой студии ансамбля РВСН «Красная звезда»
Мастер-класс по актерскому мастерству пройдет в Детской творческой студии ансамбля РВСН «Красная звезда».
Опытные наставники проведут серию занятий по развитию мимики и речи, а также будут обучать детей правильно управлять своими эмоциями на сцене, или в ходе выступлений перед публикой.
Детская творческая студия ансамбля песни и пляски «Красная звезда» РВСН подготовит серию видеороликов до конца года.
Съемки праздничных видеороликов планируется провести в парке «Патриот» и в Пушкинской усадьбе в Подмосковье.
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