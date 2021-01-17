17.01.2021 (07:10)
В Ивановском гвардейском соединении ВДВ завершился турнир по армейскому рукопашному бою
В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении завершился чемпионат среди воинских частей и подразделений по армейскому рукопашному бою.
В соревнованиях, проходивших в спорткомплексе соединения, приняли участие более 150 военных спортсменов, представляющих все воинские части и подразделения соединения Иваново и Костромы в весовых категориях от 66 до 85 кг.
Среди участников турнира неоднократные победителя всероссийских и всеармейских соревнований по армейскому рукопашному бою, многие из которых имеют звания мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта.
В ходе соревнования, все участники проявили несгибаемую волю к победе, упорство, стойкость и сильный дух.
В ходе упорного противостояния команд первое место одержала команда гвардейского парашютно-десантного полка из Иваново, вторыми стали представители гвардейского парашютно-десантного из Костромы, на третьем месте заняли десантники-артиллеристы, также прибывшие на турнир из Костромы.
Победители будут представлять соединение на первенстве ВДВ по армейскому рукопашному бою.