17.01.2021 (07:10)

В Ивановском гвардейском соединении ВДВ завершился турнир по армейскому рукопашному бою

В Ивановском гвардейском воздушно-десантном соединении завершился чемпионат среди воинских частей и подразделений по армейскому рукопашному бою.

В соревнованиях, проходивших в спорткомплексе соединения, приняли участие более 150 военных спортсменов, представляющих все воинские части и подразделения соединения Иваново и Костромы в весовых категориях от 66 до 85 кг.

Среди участников турнира неоднократные победителя всероссийских и всеармейских соревнований по армейскому рукопашному бою, многие из которых имеют звания мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта.

В ходе соревнования, все участники проявили несгибаемую волю к победе, упорство, стойкость и сильный дух.

В ходе упорного противостояния команд первое место одержала команда гвардейского парашютно-десантного полка из Иваново, вторыми стали представители гвардейского парашютно-десантного из Костромы, на третьем месте заняли десантники-артиллеристы, также прибывшие на турнир из Костромы.

Победители будут представлять соединение на первенстве ВДВ по армейскому рукопашному бою.



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