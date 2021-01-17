17.01.2021 (06:55)

Молодые зенитчики на Камчатке присягнули на верность Родине

В зенитной ракетной части Войск и сил на Северо-востоке России, где было развернуто учебное подразделение для встречи молодого пополнения осеннего призыва 2020 года, прошла торжественная церемония принятия Военной присяги.

На верность Родине присягнули более 50 военнослужащих. С важным событием в их жизни ребят поздравили представители командования части, а также родители.

Мероприятие прошло с безусловным соблюдением масочного режима и других мер безопасности для недопущения заболевания и профилактики инфекционного заболевания COVID-19.

Стоит отметить, что в учебном подразделении призывники прошли обязательную общевойсковую подготовку, изучили общевоинские уставы ВС РФ, основы безопасности военной службы, освоили строевые приемы и сдали нормативы по физической подготовке. Также новобранцев обучили обращению со стрелковым оружием, познакомили с историей и боевыми традициями части.

После приема присяги молодые военнослужащие будут направлены для дальнейшего прохождения службу на различных должностях в дивизионах зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

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