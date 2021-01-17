17.01.2021 (06:30)

На Камчатке прошел Чемпионат ТОФ по офицерскому троеборью

На Камчатке завершился Чемпионат по зимнему офицерскому троеборью среди военнослужащих соединений и воинских частей Войск и сил на Северо-востоке России.

В соревнованиях, проходивших под руководством Помощника Командующего Войсками и силами на Северо-востоке по физической подготовке подполковника Владимира Панасенко, приняли участие 12 команд. Военнослужащие состязались в стрельбе из штатного и табельного оружия, упражнения выполнялись на стрельбище учебно-тренировочного комплекса «Радыгино».

В бассейне спортивно-оздоровительного комплекса в Вилючинске прошел этап соревнований по плаванию на 100, 200 и 300 метров.

На биатлонном комплексе краевого центра –лыжная гонка на 5 и 10 километров.

По сумме баллов завоеванных командами в чемпионате первое место и переходящий кубок достались команде соединения морской пехоты «Витязь», на втором месте – представители соединения противовоздушной обороны команда «Вулкан», третьими стали летчики смешанного авиаполка из команды «Сокол».

По итогам чемпионата спортсменам, выполнившим спортивные нормативы, присвоили соответствующие спортивные разряды. Победители и призёры награждены Кубками медалями и грамотами.

Чемпионат проходил в рамках 89-й Спартакиады Тихоокеанского флота.

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