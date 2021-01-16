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16.01.2021 (23:30)

В преддверии Крещения Господня в Кронштадтском Морском соборе открылась Выставка «Православие и флот»

В Кронштадтском Морском соборе, входящем в состав филиала Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Кронштадтская крепость», в преддверии праздника Крещения Господня начала работу передвижная выставка «Православие и флот». Один из ее разделов посвящен традиции празднования Крещения Господня в отечественной армии и флоте.

«Православие и Военно-Морской Флот неразделимы веками. Традиции нашего Российского Флота всегда базировались на прочном фундаменте веры. Выставка Центрального военно-морского музея в Главном Морском Храме страны в преддверии значимого праздника, - Крещения Господня, рассказывает о  том духовном потенциале, который всегда делал наших моряков несгибаемыми», - сказал Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов, отмечая вклад сотрудников Центрального военно-морского музея в пропаганду истории и традиций Российского Флота, которому в 2021 году исполнится 325 лет.

18 января в 13 часов в Никольском морском соборе в Кронштадте состоится торжественный молебен, посвященный празднованию Крещения Господня.

В мероприятии примут участие военнослужащие Главного командования ВМФ, Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», Объединенного учебного центра ВМФ, Ленинградской военно-морской базы, а также гости и жители Кронштадта.

После окончания молебна у участников мероприятия будет возможность пройти от Якорной площади через Петровский парк к Петровской пристани Кронштадта, где для желающих будет организована Крещенская иордань.

Для военнослужащих и жителей города, участвующих в праздновании Крещения Господня, на протяжении всего празднования будут выступать военные оркестры ВУНЦ ВМФ и Ленинградской военно-морской базы.

Мероприятия будут проводиться с неукоснительным выполнением мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и под контролем медицинской службы ВМФ и администрации Кронштадта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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В Никольском морском соборе в Кронштадте 18 января состоится молебен, посвященный празднованию Крещения Господня

Метки:
Военно-Морской Флот
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