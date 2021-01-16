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16.01.2021 (19:45)

В Пермском СВУ обновилась экспозиция музея

Экспозиция выставки музея Пермского СВУ «Оружие Победы» постоянно обновляется. В настоящее время среди экспонатов представлены не только обмундирование и амуниция, но и образцы стрелкового вооружения времен Великой Отечественной войны.
Суворовцы на примере музейных экспонатов могут изучать и устройство снайперской винтовки Мосина, и пистолета-пулемета Шпагина, и пулемета Максим. Выставка вооружения СВУ пополнилась пистолетом-пулеметом Судаева и пистолетом Тульским Токарева.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Суворовское училище , Ракетные войска
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