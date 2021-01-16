16.01.2021 (19:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели урок мужества

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели урок мужества для юнармейцев.

В ходе лекции военнослужащие рассказали юнармейцам об Уманьско-Ботошанской операции, в результате которой и был освобожден город Тирасполь. После чего военнослужащие пообщались с детьми на тему Ясско-Кишиневской операции, по итогам которой была освобождена Молдавия от немецко-фашистских захватчиков и их румынских союзников, отметив, что в данной операции принимала участие 59-ая гвардейская стрелковая Краматорская дивизия, преемницей которой является ОГРВ ПРРМ.

Кроме того, российские военнослужащие рассказали о миротворческой миссии в Приднестровье, а также в целом о военной службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации.

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