17.01.2021 (00:00)

В Севастополе более 150 будущих водолазных специалистов приняли Военную присягу

В Севастополе состоялась церемония приведения к Военной присяге курсантов филиала Объединённого учебного центра Военно-Морского Флота.

После обучения в центре 160 водолазных специалистов будут проходить службу в составе экипажей специализированных спасательных судов, корабельных и береговых спасательных партий на всех флотах и Каспийской флотилии.

В новом наборе курсантов 150 призывников из Республики Крым и 10 из Республики Татарстан.

Церемония принятия присяги началась с выноса Государственного флага Российской Федерации и флага Военно-Морского Флота России. Курсанты исполнили Гимн Российской Федерации и почтили минутой молчания подвиг погибших в боях за Севастополь.

В рамках действующих в регионе противоэпидемических рекомендаций мероприятие прошло без присутствия родственников и гостей.

Курсантам предстоит пятимесячный период обучения, после которого они сдадут зачёты и распределятся по флотам.

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