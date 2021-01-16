16.01.2021 (19:00)

Курсанты Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ в Ейске приняли Военную присягу

Сегодня более 100 курсантов учебного батальона Центра боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-Морского Флота (ВМФ) в Ейске (Краснодарский край) торжественно приняли Военную присягу.

С напутственными словами перед молодыми военнослужащими выступили командир Центра полковник Сергей Боднарук, председатель Совета ветеранов Ейского высшего военно-авиационного училища летчиков и морской авиации ВМФ полковник Борис Рыбалко и полковой священник протоиерей отец Игорь.

Присягнув на верность Родине, военнослужащие приступят к обучению по ряду авиационных противолодочных специальностей. Цикл обучения продлится до апреля текущего года. Программа обучения разработана в соответствии с планом подготовки младших авиационных специалистов для соединений морской авиации флотов. В апреле экзаменационная комиссия детально оценит уровень полученных курсантами отдельного батальона знаний и навыков, после чего они будут направлены в части морской авиации флотов ВМФ России для дальнейшего прохождения службы.

Справочно:

Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации ВМФ предназначен для теоретического обучения военных специалистов по программам дополнительного профессионального образования и практического переучивания специалистов морской авиации флота, обеспечения испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники ВМФ, подготовки младших военных специалистов, организации и обеспечения подготовки национальных военных кадров и технического персонала иностранных государств.

В настоящее время Центр представляет из себя военную организацию, осуществляющую образовательную деятельность и включающую в себя 8 основных и 22 подразделения обеспечения.

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