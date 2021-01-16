16.01.2021 (18:35)

Танкисты Новороссийского соединения ВДВ в ходе боевых стрельб поразили более 150 бронированных и воздушных целей

В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год на полигоне Раевский в Краснодарском крае экипажами танков Т-72Б3 отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ выполнены боевые стрельбы из вооружения танков (125-мм гладкоствольная пушка, 7,62-мм спаренный пулемет ПКТ) штатными снарядами по появляющимся и движущимся целям на различных расстояниях, а также из 12,7-мм крупнокалиберного зенитного пулемета «Корд» по воздушным целям.

Стрельба велась по мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и артиллерийское орудие на расстоянии до 2 тыс. м.

Всего в ходе боевых стрельб экипажи поразили более 150 бронированных и воздушных целей условного противника.

Кроме того, механики-водители выполнили зачетные упражнения по вождению боевых машин по пересеченной горно-лесистой местности с преодолением естественных препятствий, а также противотанковых рвов и заграждений.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице