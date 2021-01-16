16.01.2021 (18:05)

В Минобороны России прошло совещание по вопросу разработки защитного снаряжения для военных летчиков

В Министерстве обороны Российской Федерации прошло совещание по вопросу разработки защитного снаряжения для военных летчиков и средств обеспечения их в экстремальных условиях.

По результатам работы в части модернизации существующих и разработки новых средств экипировки, защитного снаряжения военных летчиков и новой учебной базы по выживанию летного состава доложили представители поисково-спасательной и парашютно-десантной службы.

Основными задачами, над которыми работают военные специалисты, являются: обеспечение выживаемости летчика после приводнения в холодной воде в течение более 24 часов; улучшение эргономики разгрузочного жилета и оптимизация тактико-технических, массогабаритных и эргономических характеристик вооружения летчиков, а также его размещения в кабине самолета.

По итогам совещания заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поставил задачу продолжить работу над модернизацией имеющихся и принятием на вооружение новых образцов защитного снаряжения и аварийно-спасательного имущества летного состава, а также продолжить работу по усовершенствованию учебной базы по выживанию летного состава.

Ранее на совещании в Минобороны России по перспективам принятия на вооружение новых образцов средств спасения летного состава в интересах повышения выживаемости в экстремальных и боевых условиях после аварийного покидания воздушного судна было принято решение по модернизации старого и разработке нового защитного снаряжения и совершенствованию учебно-материальной базы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице